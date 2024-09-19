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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

320 реалов 1810 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 320 реалов 1810 года M RS - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 320 реалов 1810 года M RS - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 320 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1810 года со знаком M RS. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1420 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 26000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
18402 $
Цена в валюте аукциона 16800 EUR
Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
14494 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе cgb.fr - September 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Aureo & Calicó - June 4, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M RS на аукционе Herrero - December 11, 2014
Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 320 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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