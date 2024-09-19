Испания Период: 1746-1939 1746-1939
320 реалов 1810 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 320 реалов
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1810 года со знаком M RS. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1420 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 26000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
18402 $
Цена в валюте аукциона 16800 EUR
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
14494 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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