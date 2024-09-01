Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1810 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 10 реалов
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1810 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 4500 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (2)
- Herrero (3)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск