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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1810 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 10 реалов 1810 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 10 реалов 1810 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1810 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 4500 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2286 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1810 M AI на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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