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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1810 года M IA (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 реалов 1810 года M IA - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 реалов 1810 года M IA - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1810 года со знаком M IA. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе iNumis за 3300 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1810 M IA на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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