Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1810 года M IA (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 реалов
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1810 года со знаком M IA. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе iNumis за 3300 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Дата 28 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
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Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU
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Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC
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Где продать?
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