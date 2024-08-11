Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1810 года c CI "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1810 года со знаком c CI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 12 декабря 2023
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
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Дата 17 октября 2023
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Дата 17 октября 2023
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Дата 5 июля 2023
Сохранность F
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Дата 8 июня 2023
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Дата 21 мая 2023
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Сохранность XF
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Дата 27 января 2023
Сохранность XF
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Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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