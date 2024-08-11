Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1810 года c CI "Тип 1810-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1810 года c CI "Тип 1810-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1810 года c CI "Тип 1810-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1810 года со знаком c CI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (26)
  • Bertolami (2)
  • Cayón (6)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (4)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Bertolami - May 21, 2023
Продавец Bertolami
Дата 21 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1810 c CI на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 реала 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1810 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск