Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1810 года C SF "Тип 1810-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1810 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1669 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
Сохранность
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- Cayón (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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