Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1810 года S CN "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1810 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Jesús Vico за 9500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
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- Soler y Llach (3)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1546 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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