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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1810 года S CN "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1810 года S CN "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1810 года S CN "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1810 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Jesús Vico за 9500 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (3)
Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10146 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1546 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 S CN на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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