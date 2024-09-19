Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1810 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 6 куарто 1810 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 6 куарто 1810 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1810 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (19)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (8)
  • Herrero (6)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Numis.be (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе HERVERA - December 19, 2018
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - December 18, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 куарто 1810 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1810 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 6 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск