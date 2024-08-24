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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34272 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Heritage - April 1, 2021
Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Heritage - April 1, 2021
Продавец Heritage
Дата 1 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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