Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34272 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 1 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
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