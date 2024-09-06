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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1816 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1816 M GJ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 эскудо 1816 M GJ
Средняя цена 860 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1816 M GJ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 эскудо 1816 S CJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 26

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1816 M GJ
Средняя цена 330 $
Продажи
1 265
Аверс
Реверс
8 реалов 1816 S CJ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
4 реала 1816 M GJ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
2 реала 1816 M GJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 реал 1816 M GJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1816 M GJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1816 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
8 мараведи 1816
Средняя цена 55 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 мараведи 1816 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 мараведи 1816
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 мараведи 1816 J
Средняя цена 75 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 мараведи 1816
Средняя цена 100 $
Продажи
0 9
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