Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1816 года J "Тип 1811-1817" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1816 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 380 EUR. Торги состоялись 9 июня 2022.
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 4 декабря 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
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Дата 17 октября 2023
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 20 июля 2023
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Дата 7 июля 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 23 марта 2022
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Где продать?
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