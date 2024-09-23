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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1816 года J "Тип 1811-1817" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1816 года J "Тип 1811-1817" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1816 года J "Тип 1811-1817" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1816 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 380 EUR. Торги состоялись 9 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (11)
Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Roma Numismatics - August 18, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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