Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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