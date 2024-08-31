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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - December 19, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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