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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1816 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1816 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1816 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1816 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 241 EUR
Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Heritage - March 3, 2024
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Heritage - March 3, 2024
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Numismatica Ranieri - June 26, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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