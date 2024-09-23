Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4539 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
2491 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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