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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4539 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
2703 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
2491 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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