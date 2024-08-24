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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Aste - September 19, 2024
Испания 8 реалов 1816 M GJ на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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