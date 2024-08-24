Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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