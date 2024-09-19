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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1816 года J "Тип 1813-1817" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1816 года J "Тип 1813-1817" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1816 года J "Тип 1813-1817" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1816 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 112 EUR. Торги состоялись 23 января 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1816 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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