Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1816 года J "Тип 1813-1817" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1816 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 112 EUR. Торги состоялись 23 января 2018.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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