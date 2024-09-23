Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1816 года J "Тип 1812-1816" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1816 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 90 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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