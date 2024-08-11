Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1816 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1816 года со знаком S CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34260 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
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Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2014
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Дата 3 июля 2013
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
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