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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1816 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1816 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1816 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 5 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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