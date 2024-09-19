Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1816 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 5 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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