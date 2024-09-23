Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1816 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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