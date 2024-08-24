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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1816 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1816 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1816 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (3)
  • Herrero (2)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1816 M GJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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