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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1830 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1830 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1830 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4486 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1225 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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Испания 4 реала 1830 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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