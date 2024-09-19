Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1814 года M GJ "Тип 1812-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 780 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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