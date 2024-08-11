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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1811 года C SF "Портрет с наплечниками" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1811 года C SF "Портрет с наплечниками" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1811 года C SF "Портрет с наплечниками" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года "Портрет с наплечниками" со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2591 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (6)
  • HERVERA (19)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (19)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
1357 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - December 19, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 C SF "Портрет с наплечниками" на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1811 "Портрет с наплечниками" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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