Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1811 года C SF "Портрет с наплечниками" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года "Портрет с наплечниками" со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2591 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2022.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
1357 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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