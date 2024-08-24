Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1811 года V SG (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года со знаком V SG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Numisor за 1200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 1 апреля 2024
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
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Дата 7 марта 2024
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Дата 23 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
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Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 7 июля 2023
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Дата 19 мая 2023
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