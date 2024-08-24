Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1811 года V SG (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1811 года V SG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1811 года V SG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Валенсия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года со знаком V SG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Numisor за 1200 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo (2)
  • Aureo & Calicó (38)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (24)
  • CNG (1)
  • CoinsNB (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (16)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (21)
  • ibercoin (14)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (11)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Numisor (1)
  • Rauch (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (6)
  • Soler y Llach (34)
  • Stack's (9)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (22)
  • WAG (1)
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Испания 4 реала 1811 V SG на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1811 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск