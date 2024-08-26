Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1813 года C SF "Тип 1812-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1813 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- HERVERA (2)
- Soler y Llach (3)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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