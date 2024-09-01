Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1812 года c CI (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком c CI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
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Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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