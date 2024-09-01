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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1812 года c CI (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1812 года c CI - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1812 года c CI - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком c CI. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CI на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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