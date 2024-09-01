Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1833
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1833 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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