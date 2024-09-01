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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1833 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1833 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1833 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1833
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1833 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (4)
  • Herrero (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Cayón - October 25, 2016
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1833 S JB на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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