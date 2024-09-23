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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1812 года C SF (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1812 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1812 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1097 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Jesús Vico - June 30, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Jesús Vico - September 18, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
Где купить?
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Испания 4 реала 1812 C SF на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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