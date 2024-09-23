Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1812 года C SF (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1097 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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