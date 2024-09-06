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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1812 года c CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1812 года c CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1812 года c CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34217 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
413 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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