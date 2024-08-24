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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1814 года M GJ "Тип 1809-1814" (Испания, Фердинанд VII)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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