Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1823 года M SR "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 375 EUR. Торги состоялись 8 мая 2013.
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 22 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2019
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Дата 28 февраля 2012
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