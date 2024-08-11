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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1823 M AJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
320 реалов 1823 M SR
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
80 реалов 1823 B SP
Средняя цена 780 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
80 реалов 1823 M SR
Средняя цена 460 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
80 реалов 1823 S RD
Средняя цена 840 $
Продажи
0 27

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1823
Средняя цена 310 $
Продажи
0 428
Аверс
Реверс
20 реалов 1823 S RD
Средняя цена 260 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 реалов 1823 B SP
Средняя цена 650 $
Продажи
0 162
Аверс
Реверс
20 реалов 1823 M SR
Средняя цена 640 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
8 реалов 1823 M AJ
Средняя цена 780 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1823 B SP
Средняя цена 190 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 реала 1823 M SR
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 реала 1823 S RD
Средняя цена 130 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 реала 1823 LL
Средняя цена 150 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
4 реала 1823 V R
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 реала 1823 M AJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
2 реала 1823 S CJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1823 Ja
Средняя цена 80 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
8 мараведи 1823 Ja Без указания номинала
Средняя цена 150 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
8 мараведи 1823
Средняя цена 130 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
8 мараведи 1823 J
Средняя цена 110 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
8 мараведи 1823
Средняя цена 150 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
8 мараведи 1823
Средняя цена 90 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
8 мараведи 1823 P
Средняя цена 80 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
2 мараведи 1823
Средняя цена 270 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 куарто 1823
Средняя цена 70 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
3 куарто 1823
Средняя цена 25 $
Продажи
0 56
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