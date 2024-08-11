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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1823 года Ja "Тип 1822-1823". Без указания номинала (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Без указания номинала

Аверс монеты - 8 мараведи 1823 года Ja "Тип 1822-1823" Без указания номинала - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1823 года Ja "Тип 1822-1823" Без указания номинала - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года со знаком Ja. Без указания номинала. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Herrero (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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