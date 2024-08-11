8 мараведи 1823 года Ja "Тип 1822-1823". Без указания номинала (Испания, Фердинанд VII)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года со знаком Ja. Без указания номинала. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность VF (4) F (6)