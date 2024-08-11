Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1823 года Ja "Тип 1822-1823". Без указания номинала (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Без указания номинала
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года со знаком Ja. Без указания номинала. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
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Где продать?
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