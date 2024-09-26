Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1823 года Ja "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года со знаком Ja. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8452 проданному на аукционе Cayón Subastas за 520 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
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Дата 15 февраля 2022
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Дата 18 января 2022
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Дата 29 июня 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 30 сентября 2020
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Дата 30 сентября 2020
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Дата 19 ноября 2019
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Где продать?
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