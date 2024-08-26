Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1823 года M SR (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 80 реалов
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1823 года со знаком M SR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 26029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU55 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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