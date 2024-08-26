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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1823 года M SR (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 80 реалов 1823 года M SR - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 80 реалов 1823 года M SR - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1823 года со знаком M SR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 26029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU55 NN Coins
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе ibercoin - December 22, 2020
Продавец ibercoin
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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