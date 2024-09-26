Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1823 года P "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года со знаком P. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 446 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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