Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1823 года "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 19 октября 2017.
Сохранность
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- Herrero (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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