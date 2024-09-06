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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1823 года "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1823 года "Тип 1823-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1823 года "Тип 1823-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 19 октября 2017.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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