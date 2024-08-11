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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1823 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1823 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1823 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1823 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2470 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1350 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1823 M AJ на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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