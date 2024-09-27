Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1823 года "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 275 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
Сохранность
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- Pesek Auctions (1)
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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