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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1823 года "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1823 года "Тип 1822-1823" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1823 года "Тип 1822-1823" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 275 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Numis.be (1)
  • Pesek Auctions (1)
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VG
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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