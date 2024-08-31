Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1823 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1823 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8481 проданному на аукционе Cayón Subastas за 310 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
Где продать?
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