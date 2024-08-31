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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1823 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1823 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1823 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1823 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8481 проданному на аукционе Cayón Subastas за 310 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
Испания 2 мараведи 1823 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Испания 2 мараведи 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 421
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