Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1823 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1823 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34399 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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