Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1823 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1823 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 130 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Numismática Leilões (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 реала 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск