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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1823 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1823 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1823 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1823 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 130 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Numismática Leilões - April 21, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Heritage - July 27, 2017
Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Heritage - July 27, 2017
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Stack's - January 12, 2010
Испания 2 реала 1823 S CJ на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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