Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1823 года S RD (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 20 реалов
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1823 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2581 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 октября 2018
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
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