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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1823 года S RD (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 20 реалов 1823 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 20 реалов 1823 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1823 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2581 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Leu (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 9, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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