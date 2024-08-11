Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1823 года J "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1823 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
Сохранность
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- Bertolami (1)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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