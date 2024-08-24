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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1823 года B SP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 80 реалов 1823 года B SP - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 80 реалов 1823 года B SP - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1823 года со знаком B SP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP6
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1823 B SP на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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