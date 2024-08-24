Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1823 года B SP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 80 реалов
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1823 года со знаком B SP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе MDC Monaco за 2200 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Дата 13 декабря 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 6 июля 2022
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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