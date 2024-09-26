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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1823 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 5 песет 1823 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 5 песет 1823 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мальорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (428)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1823 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34283 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 5 песет 1823 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Испания 5 песет 1823 на аукционе Império Numis - June 2, 2024
Испания 5 песет 1823 на аукционе Império Numis - June 2, 2024
Продавец Império Numis
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1823 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1823 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Испания 5 песет 1823 на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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