Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1823 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 5 песет
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мальорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (428)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1823 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34283 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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