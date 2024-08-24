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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1823 года S RD "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1823 года S RD "Тип 1822-1823" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1823 года S RD "Тип 1822-1823" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 850 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
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  • HERVERA (4)
  • ibercoin (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (6)
Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VG
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 S RD на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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