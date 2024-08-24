Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1823 года S RD "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 850 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
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Дата 27 октября 2023
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Дата 30 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 11 ноября 2021
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 3 июля 2019
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Дата 30 января 2019
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Дата 29 ноября 2016
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Дата 25 февраля 2016
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Дата 30 октября 2014
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