Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1823 года LL (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком LL. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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