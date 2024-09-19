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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1823 года LL (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1823 года LL - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1823 года LL - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Валенсия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком LL. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 реала 1823 LL на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Stack's - May 17, 2023
Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VG
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 реала 1823 LL на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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