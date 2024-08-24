Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1823 года V R (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком V R. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Дата 7 марта 2024
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Дата 7 июля 2023
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Дата 21 октября 2021
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Дата 15 июля 2020
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Дата 24 января 2018
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Дата 20 декабря 2016
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Дата 19 декабря 2016
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Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2015
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Дата 3 июня 2015
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