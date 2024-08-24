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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1823 года V R (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1823 года V R - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1823 года V R - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Валенсия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком V R. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1823 V R на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Heritage - December 17, 2015
Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Heritage - December 17, 2015
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность F
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1823 V R на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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