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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

320 реалов 1823 года M SR (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 320 реалов 1823 года M SR - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 320 реалов 1823 года M SR - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 320 реалов
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1823 года со знаком M SR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
12706 $
Цена в валюте аукциона 11600 EUR
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
8362 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1823 M SR на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 320 реалов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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