Испания Период: 1746-1939 1746-1939
320 реалов 1823 года M SR (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 320 реалов
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1823 года со знаком M SR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
12706 $
Цена в валюте аукциона 11600 EUR
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
8362 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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